IHAAW193851-SIY/23-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sona erdi. İkili görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye geçildi.
23.01.2019 19:38:51 TSI
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