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  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa çalışmaları başlatılacak. Dün 5.1 şiddetinde artçıya bizzat şahit olduk. Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa çalışmaları başlatılacak. Dün 5.1 şiddetinde artçıya bizzat şahit olduk. Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk etapta hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden inşa çalışmaları başlatılacak. Dün 5.1 şiddetinde artçıya bizzat şahit olduk. Yıkım ve yeniden inşada gecikemeyiz” dedi.

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