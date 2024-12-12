Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin SGK borçlarına ilişkin 'silkeleyin' sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarını ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a 'muhalefet belediyelerini biraz silkeleyin talimatı' vermesi üzerine İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

Sancaktepe Belediyesi'nin toplu temel atma töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu şu şekilde konuştu:

"HADİ GEL DE SİLKELE O ZAMAN"

"Bir partinin ya da bir avuç insanın değil halkın belediyeleriyiz. Gücümüzü sadece halktan ve haktan alırız. İktidarın da tahammül edemediği gerçek budur. Onun için seçimden sonra soruşturmalar, davalar, kayyumlar, kreşi kapatma, hizmetlerimizi engelleme çabaları, yok efendim 'silkeleyin bu belediyeleri...'

Sayın Genel Başkanım burası güreş meydanı mı birbirimizi silkeleyeceğiz? Allah akıl versin, bir insan ne der, 'belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim' der. Akla bak, silkeleyin belediyeleri, hadi gel de silkele o zaman.

"BAKANLAR PARTİNİZİN DEĞİL MİLLETİN BAKANI"

Devletin kurumlarına yöneticilerine böyle bir şey söylenir mi? Ben, bir başka partinin belediye başkanının elini sıktığımda mutlu oluyorum. TBB Başkanı olarak herkese ulaşmanın gayreti içindeyim.

Ülkenin kurumlarını da kurallarını da altüst eden bu anlayıştan acilen kurtulmamız lazım.

Siyasi rakiplerle güreş tutmak için, bakanlar partinizin değil milletin bakanı."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'SİLKELEYİN' TEPKİSİ

CHP lideri Özgür Özel de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber katıldıkları törende Erdoğan'ın 'silkeleyin' talimatına tepki gösterdi.

Özel, "Bugüne kadar ne yaptıysak durduramadık, biraz daha silkeleyin diyor. Vallahi siz bunu yapmaya devam ederseniz, zaten vatandaş sizden yaka silkiyordu ilk seçimde sizi sırtından silkeleyip atacak Tayyip Bey" ifadelerini kullandı.