Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.