Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine ilişkin, ““10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmesine hakkı yok. İtiraz süreci biter çıkan netice başımızın üstüne” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine ilişkin, ““10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmesine hakkı yok.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Seçimlerine ilişkin, ““10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmesine hakkı yok. İtiraz süreci biter çıkan netice başımızın üstüne” dedi.
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