Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin, “Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz. Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK’ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin, “Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin, “Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz. Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK’ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz” dedi.
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