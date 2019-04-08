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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin, “Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz. Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK’ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin, “Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin, “Organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz. Organize suçun bazı eylemlerini tespit etmiş bulunuyoruz. YSK’ya da giderken bu bilgilerle gidiyoruz” dedi.

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