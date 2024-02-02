Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından 'Siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır' ifadelerini kullanan Erdoğan, 'Millî birlik ve beraberliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.' dedi.

"SABAH AKŞAM KAVGA EDİYOR"

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı...

"Daha 8 ay öncesinde 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranlar bugün sabah akşam kavga ediyor.Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandallarına, bir itiraflarına, bilhassa gençlerimizin siyaset kurumuna yönelik güvenini zedeleyen bir ayak oyunlarına şahit olmayalım. Bu durumdan dolayı toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz.

"SİYASETİN ANA GÖREVİ TOPLUMA UMUT AŞILAMAKTIR"

"Muvafık veya muhalif fark etmeksizin siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Burada oluşacak en küçük bir zafiyetin, geçmişte olduğu gibi, ülkemize ve demokrasimize ağır faturaları olacaktır. Biz, böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak tanımlayan vatandaşlarımızı da kucaklamaya, herkesin sorunlarına çözüm üretmeye, herkesin sesine kulak vermeye devam edecek, millî birlik ve beraberliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz."

Daha 8 ay öncesinde 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranlar bugün sabah akşam kavga ediyor.



Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandallarına, bir itiraflarına, bilhassa gençlerimizin siyaset kurumuna yönelik güvenini zedeleyen bir ayak oyunlarına şahit olmayalım.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2024







