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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal’da çöken binanın enkaz alanına geldi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

IHAAW123137-SIY/09-02-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal’da çöken binanın enkaz alanına geldi. 09.02.2019 12:31:37 TSI NNNN

IHAAW123137-SIY/09-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal’da çöken binanın enkaz alanına geldi.

09.02.2019 12:31:37 TSI
NNNN

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