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Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ uyarısına Kırgızistan'dan şoke eden cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da mevkidaşı Jeenbekov'la basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında, "FETÖ mevcut bulunduğu her ülke için tehdittir. Biz kardeşsek çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Biz darbe yedik, kardeşlerimizin aynısını yaşamasını istemeyiz." dedi. Jeenbekov ise Erdoğan'ın uyarısına, "Bizim devletimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Çalışan bütün vatandaşlarımız bizim gözetimimizde çalışmaktadır." şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ uyarısına Kırgızistan'dan şoke eden cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyaretinde mevkidaşı Jeenbekov ile birlikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kırgızistan'ın FETÖ konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın uyarılarına mevkidaşı Jeenbekov ise "Kırgızistan'da çalışan bütün vatandaşlarımız bizim gözetimimizde çalışmaktadır" şeklinde karşılık verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

"PAZARTESİ TÜRK KONSEYİ'NE KATILARAK ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

"Siyasi , askeri, ticari ve kültürel alanlarda atabileceğimiz adımları görüştük. Türkiye, Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız. Ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her işbirliği zayıflamaya mahkumdur. Birikimlerimizi Kırgızistan'la paylaşmayı arzu ediyoruz. Alt ve üst yapısında yapabileceğimiz çok şey var.

"FETÖ BÜYÜK BİR RİSK TEŞKİL EDİYOR"

Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ faaliyetini de konuştuk. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ büyük bir risk teşkil ediyor. 251 vatandaşımızı şehit eden bu terör örgütünü ülkemiz ve kardeşlerimiz için de bir risk teşkil etmekten çıkaracağız.

"BİZ DARBE YEDİK, KARDEŞLERİMİZİN DE AYNISINI YAŞAMASINI İSTEMEYİZ"

FETÖ mevcut bulunduğu her ülke için tehdittir. Ülkemiz attığı adımlarla bu örgütün belini kırmayı başarmıştır. Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi başlıca gündemimizi oluşturdu. Biz kardeşsek çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Biz darbe yedik, kardeşlerimizin aynısını yaşamasını istemeyiz. Bunlar askeriyee, kurumlara sızarlar. Burada da aynısını yaparlar. FETÖ'yü Kırgızistan'da bir tehdit olmaktan çıkaracağız."

"VATANDAŞLARIMIZ BİZİM GÖZETİMİMİZDE ÇALIŞMAKTA"

Kırgızistan Devlet Başkanı Jeenbekov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile ilgili uyarılarına "Bizim devletimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Bizim kardeş ülkelerimize karşı Kırgızistan'ın hiç bir hareketi olmayacaktır. Kırgızistan'da çalışan bütün vatandaşlarımız bizim gözetimimizde çalışmaktadır. " ifadelerini kullanarak cevap verdi.

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