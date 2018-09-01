Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ uyarısına Kırgızistan'dan şoke eden cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyaretinde mevkidaşı Jeenbekov ile birlikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kırgızistan'ın FETÖ konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın uyarılarına mevkidaşı Jeenbekov ise "Kırgızistan'da çalışan bütün vatandaşlarımız bizim gözetimimizde çalışmaktadır" şeklinde karşılık verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

"PAZARTESİ TÜRK KONSEYİ'NE KATILARAK ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

"Siyasi , askeri, ticari ve kültürel alanlarda atabileceğimiz adımları görüştük. Türkiye, Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız. Ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her işbirliği zayıflamaya mahkumdur. Birikimlerimizi Kırgızistan'la paylaşmayı arzu ediyoruz. Alt ve üst yapısında yapabileceğimiz çok şey var.

"FETÖ BÜYÜK BİR RİSK TEŞKİL EDİYOR"

Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki FETÖ faaliyetini de konuştuk. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ büyük bir risk teşkil ediyor. 251 vatandaşımızı şehit eden bu terör örgütünü ülkemiz ve kardeşlerimiz için de bir risk teşkil etmekten çıkaracağız.