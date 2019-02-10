IHAAW132745-SIY/10-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfırlanacak. Artık gazete, dergi ve kitapta KDV olmayacak" dedi.
10.02.2019 13:27:45 TSI
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