Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kobani’de Rusya’nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda bir kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201cKobani\u2019de Rusya\u2019n\u0131n da olumlu yakla\u015f\u0131m\u0131 ile s\u0131k\u0131nt\u0131 olmayaca\u011f\u0131 benziyor. M\u00fcnbi\u00e7 konusunda bir karar\u0131m\u0131z\u0131 verdi\u011fimiz gibi uygulama a\u015famas\u0131nday\u0131z\u201d dedi.PARTNER Bunu sak\u0131n yapmay\u0131n! Makyajla uyursan\u0131z...\u0130zmir Barosunun harekatla ilgili a\u00e7\u0131klamalar\u0131na yo\u011fun tepkiBodrum'da Halikarnas Bal\u0131k\u00e7\u0131s\u0131 an\u0131s\u0131na bitki m\u00fczesi kurulacak
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