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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kobani’de Rusya’nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda bir kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kobani’de Rusya’nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağı benziyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kobani’de Rusya’nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda bir kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız” dedi.

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