Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB’e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ’lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021’e erteliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB’e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ’lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021’e erteliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB’e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB’e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ’lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021’e erteliyoruz” dedi.