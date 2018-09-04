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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 18:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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