Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusuna ilişkin, “Yunanistan’ın ne kıta sahanlığı ne de özellikle Libya-Türkiye arasındaki mevcut bantla bir alakası var. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusuna ilişkin, “Yunanistan’ın ne kıta sahanlığı ne de özellikle Libya-Türkiye arasındaki mevcut bantla bir alakası var. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusuna ilişkin, “Yunanistan’ın ne kıta sahanlığı ne de özellikle Libya-Türkiye arasındaki mevcut bantla bir alakası var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusuna ilişkin, “Yunanistan’ın ne kıta sahanlığı ne de özellikle Libya-Türkiye arasındaki mevcut bantla bir alakası var. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok” dedi.