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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 22:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle bayramlaştı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı. (AA)

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