Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle bayramlaştı

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, liderlerin kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak Kurban Bayram\u0131 tebri\u011finde bulundu\u011fu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde, ikili ili\u015fkilerin geli\u015ftirilmesi ve b\u00f6lgesel konularda i\u015f birli\u011finin g\u00fc\u00e7lendirilmesi kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERNecip Memili: K\u0131z\u0131m\u0131z ile d\u0131\u015far\u0131ya ilk ad\u0131m\u0130ki ailenin yol verme kavgas\u0131nda silahlar konu\u015ftuMSB s\u00f6zle\u015fmeli er ba\u015fvurusu nas\u0131l yap\u0131l\u0131r?