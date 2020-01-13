Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Memur-Sen heyetini kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabulde, Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk da haz\u0131r bulundu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERHer yapt\u0131\u011f\u0131 olay oluyor! Memleketi bak\u0131n neresi...Ortal\u0131\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131! Sopalarla kovalad\u0131larHayvan bar\u0131na\u011f\u0131ndan k\u00f6pek \u00e7alan 3 ki\u015fi tutukland\u0131
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