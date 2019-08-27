Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Me\u015fru m\u00fcdafaa hakk\u0131m\u0131z \u00f6zellikle s\u0131n\u0131rlar\u0131m\u0131z boyunca bizi m\u00fcdafaaya sevk etmektedir. Gereken ad\u0131mlar\u0131 da gereken zamanda atmak durumunday\u0131z" dedi. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc kap\u0131ya nas\u0131l ula\u015f\u0131rs\u0131n? K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan Erdo\u011fan'a '\u0130stanbul' yan\u0131t\u0131Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Metin: \u00c7ocuklar\u0131m\u0131za daha fazla et ve s\u00fct t\u00fckettirmeliyiz