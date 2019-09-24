Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına alıyor. İsrail devletinin sınırları neresidir. 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır yoksa başka sınırları mı var?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına alıyor. İsrail devletinin sınırları neresidir. 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır yoksa başka sınırları mı var?" dedi.