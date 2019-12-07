Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlü kıranın partide kalemini kırarız."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: "Milleti kar\u015f\u0131s\u0131na alan bizi de kar\u015f\u0131s\u0131na al\u0131r. Kibir en b\u00fcy\u00fck isyand\u0131r. \u0130nsan g\u00f6nl\u00fc k\u0131ran\u0131n partide kalemini k\u0131rar\u0131z."E\u015fini barlardan toplayan kad\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan net mesaj: Partideki kalemini k\u0131rar\u0131z!AK Parti'li Y\u0131lmaz: T\u00fcrkiye, Do\u011fu Akdeniz'de \u00e7\u0131karlar\u0131n\u0131 korumu\u015f olacak