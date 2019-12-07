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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlü kıranın partide kalemini kırarız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 15:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlü kıranın partide kalemini kırarız."

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