Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! 'Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız'

İnşaatın büyük oranda tamamladığı adanın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan, MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

ERDOĞAN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararı alındığı Yassıada'da yapımı devam eden müze ve kongre merkezinin son halini yerinde inceledi, çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

ADA HAKKINDA

Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Yassıada 103 bin 750 metrekarelik bir alana sahip. Adada bina oturum alanının 3 katı yeşil alan olarak ayrılacak. Buna göre adanın yüzde 60’ı peyzaja, yüzde 20’si kayalık alana olarak korunurken, yüzde 20’si ise bina oturum alanı olarak yarıldı.