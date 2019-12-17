Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye’de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir" dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "M\u00fcltecilerin yurtlar\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015f hakk\u0131 tart\u0131\u015fma g\u00f6t\u00fcrmez. Suriye\u2019de geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn tesisi en az ter\u00f6rle m\u00fccadele kadar \u00f6nemlidir" dedi.PARTNERCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan noktay\u0131 koydu! En \u00e7ok onlar sevindi...CHP \u0130zmir \u0130l Ba\u015fkan\u0131\u2019ndan "Burak O\u011fuz" a\u00e7\u0131klamas\u0131\u201cDo\u011fu Akdeniz\u2019de enerji sava\u015flar\u0131 \u015fiddetlenerek devam edecek\u201d