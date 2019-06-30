HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu’nda Japonya’da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, “Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2019 12:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu’nda Japonya’da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, “Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu’nda Japonya’da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, “Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz” dedi.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı
Trump ve Kim silahsızlandırılmış bölgede buluştuTrump ve Kim silahsızlandırılmış bölgede buluştu

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'G20' mesajı! 7 dilde paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 dilde paylaşım

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.