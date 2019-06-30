Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu’nda Japonya’da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, “Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Nagoya Bunri \u00dcniversitesi K\u00fclt\u00fcr Forumu\u2019nda Japonya\u2019da ya\u015fayan T\u00fcrk toplumuyla bulu\u015ftu\u011fu programda, \u201cNagoya\u2019da bir ba\u015fkonsolosluk a\u00e7abiliriz\u201d dedi.PARTNERP\u0131nar Altu\u011f'un aldatt\u0131\u011f\u0131 ilk e\u015fi bak\u0131n kim \u00e7\u0131kt\u0131 olay detaylar!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan Japonya'da FET\u00d6 uyar\u0131s\u0131Trump ve Kim silahs\u0131zland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f b\u00f6lgede bulu\u015ftu