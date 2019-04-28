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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne dışarıdan ülkemize yönelen ekonomik ve siyasi saldırılar ne de içeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden kopartamayacaktır" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne dışarıdan ülkemize yönelen ekonomik ve siyasi saldırılar ne de içeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden kopartamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne dışarıdan ülkemize yönelen ekonomik ve siyasi saldırılar ne de içeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden kopartamayacaktır" dedi.

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