Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Ne d\u0131\u015far\u0131dan \u00fclkemize y\u00f6nelen ekonomik ve siyasi sald\u0131r\u0131lar ne de i\u00e7eride ekilmek istenen fitne tohumlar\u0131 bizi ger\u00e7ek g\u00fcndemimizden kopartamayacakt\u0131r" dedi. \u0130nternette \u00e7ok daha farkl\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcyordu! Eve gelince...Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: \u201cKara bulutlar da\u011f\u0131lacak\u201dErdo\u011fan'dan K\u0131z\u0131lcahamam Kamp\u0131 kapan\u0131\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131klamalar