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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Terör örgütlerini NATO’ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Terör örgütlerini NATO’ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı” dedi.

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