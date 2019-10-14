Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Terör örgütlerini NATO’ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201cNe zamandan beri ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri NATO \u00fcyesine kar\u015f\u0131 savunulur hale geldi. Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerini NATO\u2019ya \u00fcye ald\u0131n\u0131z da benim mi haberim olmad\u0131\u201d dedi. Yemesi g\u00fczel ama \u00f6yle bir zarar\u0131 var ki...Erdo\u011fan, Bah\u00e7eli ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcCHP'li Sal\u0131c\u0131: Hala Suriye batakl\u0131\u011f\u0131na girilmemesini\u00a0s\u00f6yl\u00fcyoruz