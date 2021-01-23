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  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizle özellikle savunma sanayii alanında güçlü bir potansiyelimiz var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizle özellikle savunma sanayii alanında güçlü bir potansiyelimiz var” dedi.

23.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizle özellikle savunma sanayii alanında güçlü bir potansiyelimiz var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizle özellikle savunma sanayii alanında güçlü bir potansiyelimiz var” dedi.

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