Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan Pendik\u2019te yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, "Siz CHP aday\u0131na oy verdi\u011finizi sanacaks\u0131n\u0131z ama belediyeyi Kandil\u2019in militanlar\u0131 y\u00f6netecek" dedi. Korkutan uyar\u0131! 1 milyardan fazla insan tehlike alt\u0131ndaAK Parti Sancaktepe Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 D\u00f6\u011f\u00fcc\u00fc'den \u2018En sessiz kampanya\u2019Ba\u015fkan Bozkurt, \u015euhut Avc\u0131lar Kul\u00fcb\u00fc \u00fcyelerini ziyaret etti