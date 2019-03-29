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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik’te yaptığı konuşmada, "Siz CHP adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil’in militanları yönetecek" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik’te yaptığı konuşmada, "Siz CHP adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil’in militanları yönetecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik’te yaptığı konuşmada, "Siz CHP adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil’in militanları yönetecek" dedi.

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