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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 13:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır" dedi.

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