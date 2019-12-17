Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır" dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201cPetrol kuyular\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in harcanan \u00e7abalar\u0131n hi\u00e7biri can\u0131n\u0131 kurtarmak i\u00e7in varil bombalar\u0131ndan ka\u00e7an \u00e7ocuklara harcanmam\u0131\u015ft\u0131r" dedi.PARTNERCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan noktay\u0131 koydu! En \u00e7ok onlar sevindi...CHP \u0130zmir \u0130l Ba\u015fkan\u0131\u2019ndan "Burak O\u011fuz" a\u00e7\u0131klamas\u0131\u201cDo\u011fu Akdeniz\u2019de enerji sava\u015flar\u0131 \u015fiddetlenerek devam edecek\u201d