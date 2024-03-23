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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin ile görüştü!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.03.2024 18:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Rus lider Putin'e terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin ile görüştü!

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün akşam gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ;

Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti. Başkan Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.


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Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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