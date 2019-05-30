Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib’deki rejim saldırıları ele alındı.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Rusya Federasyonu Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede \u0130dlib\u2019deki rejim sald\u0131r\u0131lar\u0131 ele al\u0131nd\u0131. Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan a\u00e7\u0131klama: Say\u0131 19'a y\u00fckseldi! Kritik toplant\u0131 sona erdi! Bildiride \u00f6nemli mesajlarKemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, olimpiyat ve d\u00fcnya \u015fampiyonu bir grup sporcuyla bir araya geldi