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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet Amerika bize verdiği sözleri tutmaz, bölgeyi teröristlerden temizlemezse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

IHAAW125425-SIY/05-02-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet Amerika bize verdiği sözleri tutmaz, bölgeyi teröristlerden temizlemezse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi. 05.02.2019 12:54:25 TSI NNNN

IHAAW125425-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet Amerika bize verdiği sözleri tutmaz, bölgeyi teröristlerden temizlemezse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi.

05.02.2019 12:54:25 TSI
NNNN

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