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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim kampanyamızın ana fikri milletin gönlüne girmek olacak. AK Parti’nin geleceği ile milletimizin geleceğini farklı görmeyeceğiz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

IHAAW120810-SIY/05-02-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim kampanyamızın ana fikri milletin gönlüne girmek olacak. 05.02.2019 12:08:10 TSI NNNN

IHAAW120810-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim kampanyamızın ana fikri milletin gönlüne girmek olacak. AK Parti’nin geleceği ile milletimizin geleceğini farklı görmeyeceğiz" dedi.

05.02.2019 12:08:10 TSI
NNNN

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