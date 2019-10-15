Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201cSon 8 y\u0131lda ya\u015fad\u0131klar\u0131m\u0131z bir ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn di\u011ferinin eliyle tasfiye edilemeyece\u011fini g\u00f6stermi\u015ftir\u201d dedi.PARTNERG\u00f6bek ya\u011f\u0131 nas\u0131l erir? G\u00f6bek ya\u011flar\u0131ndan kurtulma y\u00f6ntemleriAk\u015fener: Mehmet\u00e7ik, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131\u2019n\u0131n p\u0131nar\u0131d\u0131rCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Kazakistan kurucu Cumhurba\u015fkan\u0131 Nazarbayev ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc