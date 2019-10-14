Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye’nin kuzeyini, PKK’nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ’tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek" dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Son att\u0131\u011f\u0131m\u0131z ad\u0131m\u0131n tek sebebi var. Suriye\u2019nin kuzeyini, PKK\u2019n\u0131n yan unsurlar\u0131 olan PYD, YPG ve DEA\u015e\u2019tan temizlemek ve oray\u0131 ger\u00e7ek sahiplerine vermek" dedi.PARTNER Bu besinleri asla a\u00e7 karn\u0131na t\u00fcketmeyin!Erdo\u011fan, Bah\u00e7eli ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcCHP'li Sal\u0131c\u0131: Hala Suriye batakl\u0131\u011f\u0131na girilmemesini\u00a0s\u00f6yl\u00fcyoruz