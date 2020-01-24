Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru için bu zor zamanlarında onların yanında olmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru için bu zor zamanlarında onların yanında olmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru için bu zor zamanlarında onların yanında olmaya devam edeceğiz."