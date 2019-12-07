Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son dönemde Suriye’de yürüttüğümüz harekatlar, Akdeniz’de attığımız adımlar, ülkemize karşı öfke patlamasına yol açtı."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: "Son d\u00f6nemde Suriye\u2019de y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz harekatlar, Akdeniz\u2019de att\u0131\u011f\u0131m\u0131z ad\u0131mlar, \u00fclkemize kar\u015f\u0131 \u00f6fke patlamas\u0131na yol a\u00e7t\u0131."PARTNERBeren Saat'in yeni dizisi BBC'de!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan net mesaj: Partideki kalemini k\u0131rar\u0131z!AK Parti'li Y\u0131lmaz: T\u00fcrkiye, Do\u011fu Akdeniz'de \u00e7\u0131karlar\u0131n\u0131 korumu\u015f olacak