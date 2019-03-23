IHAAW151102-SIY/23-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda emniyetten aldığım rakamlara göre burada 450 bin kişi var. Ankara 31 Mart’a hazırız diyor" dedi.

23.03.2019 15:11:02 TSI

NNNN

