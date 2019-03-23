IHAAW151102-SIY\/23-03-2019 \n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: "\u015eu anda emniyetten ald\u0131\u011f\u0131m rakamlara g\u00f6re burada 450 bin ki\u015fi var. Ankara 31 Mart\u2019a haz\u0131r\u0131z diyor" dedi. \n23.03.2019 15:11:02 TSI\nNNNN201 bin lira maa\u015fla asistan ar\u0131yor!\u00d6nder Aksakal: DSP, halk ile ittifak halinde se\u00e7imlere kat\u0131l\u0131yorBakan Turhan, Tonya\u2019da AK Parti Se\u00e7im \u0130rtibat B\u00fcrosu\u2019nun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131ld\u0131