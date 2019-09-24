Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Suriye krizini sona erdirmenin zaman\u0131 gelmi\u015ftir" dedi.44 y\u0131ll\u0131k efsane tarih yazmaya geliyor! Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, BM Genel Kurulu'nda konu\u015fuyorABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, "D\u00fcnyadaki \u00fclkelerin kar\u015f\u0131s\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck tehlike \u0130ran\u2019\u0131n bask\u0131c\u0131 rejimidir. Suriye\u2019de ve Yemen\u2019de sava\u015f\u0131n sponsorlu\u011funu yapmaktad\u0131rlar. \u0130ran\u2019\u0131n n\u00fckleer silahlara eri\u015fimini engellemek i\u00e7in ABD\u2019yi \u0130ran\u2019la yap\u0131lan berbat anla\u015fmada