Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Suriye\u2019den ka\u00e7anlar\u0131n geri d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc tek yer T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fcvenli hale getirdi\u011fi yerdir. T\u00fcrkiye\u2019nin yeni bir g\u00f6\u00e7 dalgas\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamaya imkan\u0131 yoktur" dedi.Bebek banyosu yapt\u0131rman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, BM Genel Kurulu'nda konu\u015fuyorABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, "D\u00fcnyadaki \u00fclkelerin kar\u015f\u0131s\u0131ndaki en b\u00fcy\u00fck tehlike \u0130ran\u2019\u0131n bask\u0131c\u0131 rejimidir. Suriye\u2019de ve Yemen\u2019de sava\u015f\u0131n sponsorlu\u011funu yapmaktad\u0131rlar. \u0130ran\u2019\u0131n n\u00fckleer silahlara eri\u015fimini engellemek i\u00e7in ABD\u2019yi \u0130ran\u2019la yap\u0131lan berbat anla\u015fmada