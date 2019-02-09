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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye’nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG’nin elinde müttefiklerimizin bombaları var."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

IHAAW115939-SIY/09-02-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye’nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG’nin elinde müttefiklerimizin bombaları var." 09.02.2019 11:59:39 TSI NNNN

IHAAW115939-SIY/09-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye’nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG’nin elinde müttefiklerimizin bombaları var."

09.02.2019 11:59:39 TSI
NNNN

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