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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bayramlaştı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selman bin Abdülaziz karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etmiştir.

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