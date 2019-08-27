Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, temaslarda bulunmak \u00fczere geldi\u011fi Rusya\u2019da "\u0130stanbul Havaliman\u0131 t\u00fcm a\u015famalar\u0131 ile faaliyete ge\u00e7ti\u011finde y\u0131ll\u0131k 200 milyon yolcuyu a\u011f\u0131rlayacakt\u0131r" dedi. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc kap\u0131ya nas\u0131l ula\u015f\u0131rs\u0131n? Bakan G\u00fcl:\u00a0Kad\u0131na \u015fiddet konusunda her t\u00fcrl\u00fc \u00e7al\u0131\u015fma taviz vermeden s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmekteEfeler Belediye Ba\u015fkan\u0131 Atay: Belediyeyi organize soymu\u015flar