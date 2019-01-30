IHAAW124803-SIY/15-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge kendisi tarafından da ifade edildi" dedi.

15.01.2019 12:48:03 TSI

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