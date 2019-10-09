Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Sayın Şentop’a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Sayın Şentop’a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.