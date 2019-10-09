Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Sayın Şentop’a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

