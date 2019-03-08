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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

IHAAW142550-SIY/08-03-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. 08.03.2019 14:25:50 TSI NNNN

IHAAW142550-SIY/08-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

08.03.2019 14:25:50 TSI
NNNN

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