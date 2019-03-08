- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

IHAAW142550-SIY\/08-03-2019 \n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye Ermenileri Patri\u011fi Mesrob Mutafyan\u2019\u0131n vefat\u0131 nedeniyle Patrikvekili Ba\u015fpiskopos Aram Ate\u015fyan\u2019\u0131 telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. \n08.03.2019 14:25:50 TSI\nNNNNA\u00e7 kalan kurt s\u00fcr\u00fcs\u00fc anne ve k\u0131z\u0131n\u0131 yedi! CHP'li A\u011fbaba: AK Parti'ye oy veren se\u00e7menlere sayg\u0131l\u0131y\u0131m\u015eubat ay\u0131n\u0131n g\u00fcndeminde siyaset ve yerel se\u00e7imler vard\u0131