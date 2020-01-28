Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, "Savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 70’ler seviyesine taşıdık. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden biriyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, "Savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 70’ler seviyesine taşıdık. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden biriyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, "Savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 70’ler seviyesine taşıdık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, "Savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 70’ler seviyesine taşıdık. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden biriyiz" dedi.