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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 01:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek."


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Anahtar Kelimeler:
ara güler cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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