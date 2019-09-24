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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına somut destek vermelidir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 18:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına somut destek vermelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına somut destek vermelidir" dedi.

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