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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray’da başladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 20:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray’da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray’da başladı.

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