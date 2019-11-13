Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray’da başladı.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump g\u00f6r\u00fc\u015fmesi Beyaz Saray\u2019da ba\u015flad\u0131. Bu sabah \u0130stanbul! G\u00f6ren hayrete d\u00fc\u015ft\u00fc"\u0130stihdam\u0131n Korunmas\u0131, Geli\u015ftirilmesi ve Gelir G\u00fcvencesi Ba\u011flam\u0131nda Yeni \u00c7al\u0131\u015fma \u0130li\u015fkileri" \u00e7al\u0131\u015ftay\u0131TBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop, CHP lideri K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'yla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc