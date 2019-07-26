Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ın telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve Pakistan Ba\u015fbakan\u0131 \u0130mran Han\u2019\u0131n telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel konular da ele al\u0131nd\u0131.Hayat\u0131n\u0131z\u0131n en \u00f6nemli tercihini yapmadan \u00f6nce bilmeniz gerekenlerG\u00dcNCELLEME - Mersin'de orman yang\u0131n\u0131Hain sald\u0131r\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 il\u00e7ede ter\u00f6re lanet y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc
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