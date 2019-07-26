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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yağlı tohum ve hububatta 1 milyar 200 milyon liralık desteğin Kurban Bayramı’ndan önce ödeneceğini söyledi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 19:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yağlı tohum ve hububatta 1 milyar 200 milyon liralık desteğin Kurban Bayramı’ndan önce ödeneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yağlı tohum ve hububatta 1 milyar 200 milyon liralık desteğin Kurban Bayramı’ndan önce ödeneceğini söyledi.

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