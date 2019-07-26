Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yağlı tohum ve hububatta 1 milyar 200 milyon liralık desteğin Kurban Bayramı’ndan önce ödeneceğini söyledi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ya\u011fl\u0131 tohum ve hububatta 1 milyar 200 milyon liral\u0131k deste\u011fin Kurban Bayram\u0131\u2019ndan \u00f6nce \u00f6denece\u011fini s\u00f6yledi.Arka Sokaklar'\u0131n Zeli\u015f'i Y\u00fcsra Geyik'in pozlar\u0131 be\u011feni toplad\u0131Erdo\u011fan 'm\u00fcjdeyi veriyorum' dedi ve a\u00e7\u0131klad\u0131: Kurban Bayram\u0131'ndan \u00f6nce \u00f6deyece\u011fizAK Partili \u00d6zt\u00fcrk: "F\u0131nd\u0131kla ilgili h\u00fck\u00fcmetimiz gerekeni yapm\u0131\u015ft\u0131r"